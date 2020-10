Young Boys-Roma, le formazioni ufficiali

Debutto in trasferta per la Roma di Fonseca in questa edizione dell’ Europa League, i giallorossi affronteranno gli svizzeri dello Young Boys. Ecco le formazioni ufficiali:

Young Boys (3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Sierro, Rieder, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Juan Jesus, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Karsdorp; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

Foto: Twitter Roma