Young Boys-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

La Juventus è pronta ad archiviare la fase a gironi di Champions League e l’obiettivo è sbancare Berna e piegare lo Young Bous per mettere in cassaforte il primato. Massimiliano Allegri, privo di Benatia e Khedira, dovrebbe schierare i suoi con il 4-4-2 con Szczesny tra i pali, Cancelo, Rugani, Bonucci e De Sciglio nel pacchetto arretrato, Bentancur e Pjanic in cabina di regia con Cuadrado e Douglas Costa sugli esterni; in attacco il tandem composto da Ronaldo e Mandzukic. Dall’altra parte Gerardo Seoane sarebbe intenzionato a rispondere con il 4-4-1-1 con Von Ballmoos in porta, Mbabu, Von Bergen, Camara e Benito nella linea difensiva; Sulejmani, Lauper, Sow e Aebischer a centrocampo, Assale e Nsame in avanti. Appuntamento domani sera alle 21:00. A seguire le probabili formazioni:

Young Boys (4-1-4-1): Von Ballmoos; Mbabu, Von Bergen, Camara, Benito; Lauper; Sulejmani, Sow, Aebischer, Assale; Nsame. Allenatore: Seoane.

Juventus (4-4-2) Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, De Sciglio;Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Douglas Costa; Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri.

Foto: Juventus Twitter