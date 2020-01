Young all’Inter: ora è anche ufficiale. Contratto fino a giugno con opzione

Ashley Young è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo avervi documentato l’arrivo a Malpensa dell’esterno inglese, e le prime parole pronunciate prima dei test per l’idoneità sportiva, ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale del club nerazzurro. L’ex capitano del Manchester United ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per un’ulteriore stagione. Young all’Inter, tutto confermato. Il club nerazzurro mantiene così la promessa fatta all’esterno inglese che vi avevamo svelato. Di seguito il comunicato ufficiale: “Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore inglese classe 1985 arriva a titolo definitivo dal Manchester United e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 con un’opzione di prolungamento per la stagione successiva”.

https://twitter.com/Inter/status/1218246652139646976

Foto: Twitter ufficiale Inter