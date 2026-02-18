Younes: “Sono molto grato per il periodo trascorso allo Schalke. Auguro al club tutto il meglio”

18/02/2026 | 11:41:32

In occasione della risoluzione del suo contratto con lo Schalke, Amin Younes ha rilasciato una dichiarazione sul sito ufficiale del club. Queste le sue parole:

“Sono molto grato per il periodo trascorso allo Schalke e per le esperienze che ho potuto maturare qui. Un ringraziamento speciale va alla dirigenza, allo staff tecnico, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi per il loro supporto. Auguro al club tutto il meglio e tanto successo per le restanti partite della stagione e per il futuro”.

Foto: sito Bundesliga