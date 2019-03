Younes, l’agente: “A gennaio vicino all’addio, ora vuole vincere con il Napoli”

Amin Younes ha conquistato il Napoli. Dopo un avvio condizionato dal lungo infortunio, il fantasista tedesco è pronto per giocare con maggior continuità. Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’agente dello stesso Younes, Nicola Innocentin: “A gennaio c’era l’idea di far sì che trovasse un po’ di continuità di impiego, ma alla fine è rimasto con piacere. Mi auguro che possa essere impiegato con una certa frequenza, costituendo una validissima alternativa agli altri giocatori. Younes veste questa maglia con piacere e adesso spera di vincere l’Europa League. In passato lui ci è già andato vicino, quindi sa come si approcciano certe partite”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli