Younes: “Il mio sogno è vincere con il Napoli. Ancelotti…”

L’attaccante del Napoli, Amin Younes, ha parlato a Sport Bild delle sue ambizioni per la prossima stagione e di Carlo Ancelotti. Queste le dichiarazioni dell’attaccante tedesco: “Voglio diventare un grande calciatore ed affermarmi con il Napoli. Spero di essere più efficace, segnare tanti gol e vincere qualche trofeo nella prossima stagione. Davanti a me ho giocatori formidabili come Mertens, Insigne e Callejon. Ma i tifosi hanno potuto notarmi nell’ultima parte di stagione che si può contare anche su di me. Ancelotti è come una figura paterna per noi, insieme al figlio Davide ha creato una bella atmosfera nel gruppo. Mancato trasferimento iniziale al Napoli? Ci sono stati dei fraintendimenti. Il ritorno in nazionale è uno dei miei obiettivi: se riuscirò a dare continuità di rendimento anche in questa stagione, mi giocherò tutte le carte per ritornarci”.

Foto: Twitter Napoli