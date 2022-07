Yoshida ai saluti: “Samp è stata un’esperienza fantastica”

Maya Yoshida saluta la Sampdoria e i tifosi doriani. Il difensore giapponese si è affidato a Twitter per ringraziare tutti gli addetti ai lavori e non solo. Il capitano dei nipponici è svincolato, in quanto il club non ha rinnovato il suo contratto. “Cara Sampdoria e cari sampdoriani, vorrei ringraziarvi tutti. E’ stata un’esperienza fantastica e un’avventura meravigliosa. Sicuramente mi mancherete voi, la Liguria, il mare e il sole. Ma ora sono pronto per una nuova avventura. Ancora grazie a tutti e buona fortuna. Forza Samp”.

Foto: Twitter Sampdoria