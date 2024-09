Yoro: “Al Manchester United è tutto grande, più di quanto mi aspettassi”

Durante l’intervista concessa a TNT Sports, il difensore del Manchester United, Leny Yoro, ha raccontato un po’ l’esperienza in Premier League: “Per me il Man United è il più grande del mondo. Giocare per il Man United è… anche quando ero giovane, i giocatori che erano qui, la storia, i tifosi. Tutto è grande qui. Il Manchester United come club è più grande di quanto mi aspettassi… non so se mi aspettavo questo!”.

Foto: Instagram Yoro