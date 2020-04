Yonghong Li: “L’offerta di Commisso per il Milan fu un insulto”

Yonghong Li torna a parlare. Infatti, l’ex-presidente del Milan ha rilasciato un’intervista a SempreMilan.com, in cui ha ricordato l’esperienza in rossonero: “Io ho una passione per questo club, mentre il fondo Elliott mi sembra animato da altri propositi. Il derby con gol di Zapata? Mi regalò la maglietta come gesto di benvenuto. Fu un’emozione incredibile. Mercato? Abbiamo provato a fare il meglio, ma le logiche del calciomercato non sono così semplici. Se abbiamo provato a comprare CR7? Beh, Cristiano è un fuoriclasse di livello mondiale. Commisso? L’offerta di Commisso fu irricevibile. Un vero insulto e decisi dunque di non sprecare il mio tempo con lui. Ibrahimovic è uno dei migliori al mondo, mentre Gazidis dovrebbe probabilmente cambiare la sua strategia, visti i risultati.”