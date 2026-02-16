Yilmaz: “Vogliamo vincere e passare il turno. Yildiz? Non l’ho sentito”

16/02/2026 | 12:30:32

Baris Alper Yilmaz, attaccante del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole: “Questa partita è molto importante, sia per il nostro Paese che per il nostro club. Vogliamo offrire ai nostri tifosi una grande partita da vedere. Speriamo di poter vincere contro la Juventus.”

Hai parlato con Yildiz? “Non ho parlato con Kenan Yıldız, ma ci seguiamo sui social. È una persona molto brava e un ottimo giocatore. Spero che ci qualificheremo per il Mondiale. Può anche giocare bene contro di noi, ma speriamo di vincere noi.”

Sulla Champions? “La Champions League è una vetrina per i giocatori. Tutti vogliono mostrare il meglio di sé in questa competizione.”

Hai degli obiettivi personali? “Ho degli obiettivi personali, ma prima di tutto dobbiamo concentrarci sugli obiettivi della squadra. Voglio contribuire al successo del team. Gli obiettivi individuali vengono dopo quelli collettivi.”

Foto: sito Uefa