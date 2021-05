Yilmaz: “Non so se resterò a Lille, sono concentrato sull’Europeo”

Futuro tutto da scrivere per Burak Yilmaz. L’attaccante del Lille, classe 1985, dal ritiro della Nazionale turca ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state riportate da Fotomaç. “Ho vissuto tutto nel calcio. Sono stato licenziato, prestato, trasferito al prezzo più alto. Grazie al cielo ho avuto una grande carriera. Ci sono offerte, ma per il momento penso solo alla partita con l’Italia. Ho detto che volevo tornare al Galatasaray, non è successo. Ho detto che volevo fermarmi a Beşiktaş, non ha funzionato. Non so se resterò a Lille o se sarà altrove. Al momento mi sto concentrando interamente sull’Europeo“.

FOTO: Twitter Yilmaz