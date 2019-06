Yilmaz-Lecce a oltranza. Domani giorno chiave

Burak Yilmaz e il Lecce, una trattativa che vi abbiamo anticipato in esclusiva e che procede a oltranza. Dopo il blitz in Turchia (il direttore Meluso si tratterà anche nelle prossime 24 ore), oggi l’attaccante classe ’85 ha ribadito al club salentino l’intenzione di accettare la proposta. Domani potrebbe essere un giorno chiave, in casa Lecce c’è moderato ottimismo nella speranza di arrivare alle intese definitive con il Besiktas.

Foto: Fanatik