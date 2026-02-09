Yildiz: “Volevamo di più con la Lazio, ma non abbiamo mai mollato”

09/02/2026 | 11:10:02

Kenan Yildiz, fresco di rinnovo con la Juventus fino al 2030, non ha nascosto che l’obiettivo era la vittoria con la Lazio. Le sue parole rammaricate sui social dopo la mancata vittoria contro la squadra di Sarri: “Volevamo di più e abbiamo dato tutto: non è bastato vincere, ma non abbiamo mai mollato”. I bianconeri sono ora attesi dalla sfida contro l’Inter di sabato sera a San Siro, dove troveranno i nerazzurri, ancora a secco di vittorie nei big match in questo campionato.

foto: Instagram Juventus