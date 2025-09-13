Yildiz: “Vittoria incredibile, abbiamo saputo soffrire. Felice anche per Adzic”

13/09/2025 | 20:41:53

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull’Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una grande partita, non facile, abbiamo rischiato tanto e sofferto, ma non abbiamo mai mollato. Sono contento anche per Adzic. Spero di poter continuare così, mi sento libero di lavorare grazie al supporto dei tifosi e alla fiducia del mister. Dove possiamo arrivare? Siamo ancora all’inizio della stagione, vogliamo pensare partita per partita”.

Foto: Instagram Juventus