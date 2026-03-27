Yildiz: “Turchia? Siamo una grande generazione. Mi marcano in tre, ma succede anche in Italia”

27/03/2026 | 15:12:16

Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Fanatik commentando la prestazione della sua Turchia ieri contro la Romania: “Nella prima metà abbiamo difeso molto. C’erano 3 giocatori su di me. Non abbiamo segnato solo nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo segnato e siamo stati meglio. Anche in Italia è così, ma io lavoro molto. Sono molto orgoglioso di questa squadra. Siamo una grande generazione. Facciamo del nostro meglio. Sono 24 anni che non ci riusciamo, non c’è bisogno di pressione”.

foto x juve