Yildiz: “Tudor mi concede molta libertà, ha portato energia. Sono alla Juve per vincere tutto”

25/06/2025 | 23:50:36

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il fantasista della Juventus, Kenan Yildiz, ha così parlato prima della sfida di domani sera (ore 21.00) contro il Manchester City: “Sono alla Juve per vincere tutto. DelPiero dopo le partite mi scrive spingendomi a fare sempre meglio. Rinnovo fino al 2030? Non parlo di soldi… Allegri? Gli sono molto grato per quello che ha fatto per me e anche per avermi fatto tagliare i capelli. Tudor? Quando è arrivato ha portato grande energia e ha aiutato tutta la squadra. Non mi piace parlare del passato, però è vero che Tudor mi concede molta libertà”

foto: Instagram Juventus