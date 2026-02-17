Yildiz: “Spero di segnare in questo stadio. Sarebbe un sogno. Ma l’importante è vincere”

17/02/2026 | 18:18:28

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha parlato a Sly prima della gara contro il Galatasaray.

Queste le sue parole: “Grande sensazione giocare qui in questo stadio, siamo carichi per fare una buona partita”.

Come si riparte dopo la sconfitta con l’Inter? “Questa partita è stata molto difficile dopo il rosso, ma abbiamo fatto una grande prestazione anche con l’uomo in meno. Oggi faremo di tutto per vincere”.

Ti piacerebbe segnare in questo stadio? “Sarebbe bellissimo, ho questo sogno e spero di realizzarlo”.

Quali sono le maggiori difficoltà di oggi? “Loro sono una grande squadra, sarà molto difficile ma dobbiamo fare la nostra partita”.

Foto: sito Juventus