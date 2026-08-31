Yildiz si è operato: il comunicato della Juventus

31/08/2026 | 16:43:37

La Juventus ha diramato un comunicato sull’intervento di Kenan Yildiz: “Nel pomeriggio Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro. L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo”.

Foto: Instagram Juventus