Yildiz si è allenato parzialmente in gruppo: partirà per Bergamo

04/02/2026 | 15:05:26

Yildiz si è allenato parzialmente in gruppo, arrivano notizie confortanti per Spalletti. La Juventus ha terminato l’allenamento mattutino e per Luciano Spalletti ci sono buone notizie visto che Kenan Yildiz ha lavorato parzialmente in gruppo e domani partirà per Bergamo con la squadra. Sarà poi da valutare l’eventuale utilizzo del fantasista bianconero, con Spalletti che deciderà nelle prossime ore.

foto insta juve