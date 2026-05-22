Yildiz salta il derby per problemi al polpaccio

22/05/2026 | 23:01:05

Ancora guai per la Juventus in vista della partita contro il Torino. Luciano Spalletti non avrà a disposizione Kenan Yildiz per il derby di domenica contro il Torino. Il dieci della Juve conclude in anticipo il campionato a causa di un fastidio al polpaccio accusato nell’allenamento di giovedì. Il fantasista bianconero è stato sottoposto ad accertamenti al J|Medical e l’esito non ha dato esito positivo. Un problema in più per i bianconeri nella partita contro i granata.

foto: Instagram Juventus