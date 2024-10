Sono bastati venti minuti a Yildiz per passare alla storia. Con la doppietta di ieri, Kenan è infatti diventato il giocatore più giovane ad aver segnato almeno due gol in un singolo Derby d’Italia nella storia della Serie A e il primo sostituto a realizzare una doppietta in una partita di Serie A tra Inter e Juventus dall’inizio dell’era dei tre punti a vittoria.

Foto: Instagram Juventus