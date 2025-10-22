Yildiz: “Questo atteggiamento serve con tutti. Io capitano al Bernabeu? E’ stato incredibile”

23/10/2025 | 00:06:32

Yildiz ha parlato a Sky Sport dopo la sfida tra Real e Juventus: “Io capitano? Ovviamente è incredibile questa sensazione nello stadio, è la prima volta che parto con la fascia del capitano, è fantastico. Sono un po’ arrabbiato per il risultato perché è stata dura, è stata una grande partita, ma è andata così. In questa partite, ovviamente, tutti sono pronti a giocare, non capita molto spesso di giocare a Bernabéu, ma abbiamo fatto il nostro meglio, loro sono stati molto forti quindi congratulazioni a loro. Dobbiamo affrontare ogni avversario seriamente, o qualunque squadra con cui giochiamo. Questa è la cosa speciale che dobbiamo fare, soprattutto in Serie A, così come in Champions League”.

foto: X Juventus