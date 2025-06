Yildiz: “Pressioni? Non mi pesano. E con Del Piero siamo sempre in contatto”

20/06/2025 | 13:00:37

Kenan Yildiz continua a prendersi la Juventus. Dopo l’ottima prova all’esordio nel Mondiale per Club contro l’Al Ain, il talento classe 2005 ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha mostrato serenità, ambizione e personalità da veterano. “Abbiamo lavorato tanto per prepararci a questo match – ha detto – e sono contento della vittoria. Ma non è stata una partita facile, ogni avversario merita rispetto e lo abbiamo dimostrato”. Sul ruolo più centrale che Tudor gli ha affidato risponde senza fronzoli: “Gioco dove vuole il mister, sono contento così”. Parole da leader? Lui minimizza: “Non sento il peso della responsabilità. Voglio sempre dare il massimo, è vero che la gente si aspetta tanto da me, ma io provo solo a rispondere sul campo. Ho letto le parole di Cambiaso, lo ringrazio davvero: è un giocatore incredibile”. Yildiz ha poi raccontato della sua connessione con una leggenda del club: “Con Del Piero siamo sempre in contatto, anche se non ci siamo sentiti prima della partita. Il suo supporto è importante”. Chiusura sul valore dell’esperienza mondiale: “È un torneo incredibile. Un’occasione speciale per ogni calciatore, sono felice di viverla da protagonista”. Gol al debutto, lucidità nelle parole: la Juve si gode il suo gioiello turco. Foto: Instagram Juventus