La Juve conduce per 1-0 sul Milan al termine della prima frazione di gioco. La gara si sblocca al 21′ con un gran bel gol di Kenan Yildiz. Tutto nasce da una bella accelerazione da sinistra al centro di Mbangula, che poi cambia con un filtrante per l’inserimento di Yildiz. Il turco sbuca alle spalle di Theo mentre Thiaw scivola: tiro potente del 10 bianconero e nulla da fare per Maignan.

Foto: Instagram Juventus