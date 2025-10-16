Yildiz, perché il rinnovo non deve essere un problema

16/10/2025 | 15:12:03

Si parla sempre e solo di Yildiz, come se fosse un problema, come se se la Juventus non dovesse procedere a un rinnovo scritto a caratteri cubitali da quando il club ha deciso di assegnare al ragazzo turco la maglia numero 10 con relativi onori e oneri. Ci sarebbe una differenza minima tra domanda e offerta, detta così ha ulteriormente poco senso: cosa volete che sia una distanza di 700 mila euro o un milione rispetto agli impegni presi, al talento del ragazzo e al suo desiderio di restare nell’attuale club? Qualche spiffero c’era stato lo scorso gennaio, con l’intervento di Jorge Mendes, in relazione a un utilizzo abbastanza contraddittorio da parte di Thiago Motta. Mendes aveva preannunciato offerte in tripla cifra per la scorsa estate, il Chelsea si era informato, ma poi tutte quelle ipotesi sono state spazzate via dai fatti. Ecco perché il rinnovo di Yildiz, almeno altri 5 anni di Juventus, non deve essere un problema. Altrimenti significherebbe, enorme contraddizione, rimettere in discussione tutto.

