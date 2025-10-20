Yildiz: “Ogni bambino sogna di giocare al Bernabeu, vogliamo giocare una grande partita con il Real”

20/10/2025 | 16:14:51

Yildiz ha parlato ai canali ufficiali della UEFA anche della sfida contro il Real Madrid: “Ogni bambino sogna di giocare in quello stadio. Credo sia uno dei più belli del mondo e poterci giocare ora è come un sogno che si avvera. E affrontare un club del genere in Champions League è semplicemente incredibile. Spero che andrà tutto al meglio e mi auguro di giocare una grande partita”.

Foto: Instagram Juventus