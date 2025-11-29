Yildiz: “Non guardo le statistiche, mi godo una bella serata. Spalletti mi lascia libero”

29/11/2025 | 21:06:50

Yildiz ha parlato a Dazn dopo Juventus-Cagliari: “E’ stato bello oggi, mi sono sentito bene per la partita dopo Bodo. Sono contento per la squadra e speriamo di poter continuare così. Spalletti? Lui mi lascia stare libero, giocare come voglio, sono contento per aiutare la mia squadra. Io non guardo le statistiche, io voglio giocare bene con la fiducia, con la gioia, questo posso fare in tutte le partite”.

