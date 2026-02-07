﻿Yildiz, meglio tardi che mai: rinnovo strameritato

07/02/2026 | 19:30:52

La Juventus blinda Kenan Yildiz, confermando quanto vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi e rispedendo ai diffidenti che nelle ultime ore avevano messo in dubbio una situazione del genere. Addirittura pochi giorni fa c’è stato chi ha parlato di tempistica complicata e di possibili contrattempi, è andata esattamente al contrario. Gli stessi diffidenti che adesso si affrettano a raccontare dettagli e particolari: nulla di nuovo, è troppo facile ormai. Il rinnovo di Yildiz, che si è legato fino al 2030, è assolutamente strameritato per quanto ha dimostrato negli ultimi mesi. E di sicuro arriva in ritardo, neanche tanto leggero, per l’enorme contributo dato al club da quando è stato sempre più protagonista, da quando soprattutto gli hanno dato la maglia numero 10 come consacrazione definitiva. Diciamo meglio tardi che mai perché avrebbero dovuto metterglielo a posto 6-7 mesi, adeguandogli lo stipendio di circa 1,5 milioni a stagione e dando prova dell’enorme fiducia risposta nei suoi riguardi. La svolta è stata metabolizzata in differita da chi mediaticamente si accorge adesso che Yildiz e la Juventus andranno avanti insieme, com’è giusto che sia. Il resto è normale, con base ingaggio di 7 milioni circa a stagione più bonus, eventuali e varie. Soprattutto alla fine della settimana giusta, spazzando via le illazioni emerse tra martedì e mercoledì scorsi.

Foto: sito Juve