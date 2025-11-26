Yildiz, luce indispensabile per la Juve. E sul rinnovo bisogna agire

26/11/2025 | 19:22:20

Kenan Yildiz ha dimostrato, ancora una volta, di essere fondamentale per le migliori fortune della Juventus. È vero che nelle ultime partite non ha avuto la brillantezza di sempre, probabilmente affaticato e può accadere. Ma la differenza ieri a Bodo l’ha fatta lui, entrando con la testa giusta e proponendo giocate di rara bellezza. In sostanza ha preso la Juventus per mano e l’ha accesa, trascinando i compagni, per una vittoria di fondamentale importanza sulla strada che porta (almeno) alla conquista dei playoff Champions. Tutte le teorie sul rinnovo andrebbero smontate con i fatti: è vero che Yildiz ha un contratto lungo, ma è altrettanto sacrosanto che il suo ingaggio andrebbe abbondantemente adeguato. A noi non risulta Yildiz abbia chiesto garanzie sulla competitività della squadra, non spetta a lui farlo. E sembra automatico pensare che, dopo averlo consacrato con la maglia numero 10, si proceda con la blindatura alla larga da qualsiasi equivoco.

