Yildiz: “La prima convocazione con la Juve è stato il momento più bello. Del Piero è una ispirazione”

28/06/2025 | 18:25:45

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali del club, esprimendosi su diversi temi.

Queste le sue parole: “In assoluto è stato forse la prima convocazione con la Juventus. Ed è successo proprio qui 2 anni fa. Penso che sia stato il momento che ha cambiato la mia vita”.

Se il film Last dance parlasse di un calciatore, chi vorrebbe che fosse il protagonista? “Cristiano Ronaldo. Perché è uno dei migliori calciatori di sempre, anche pensando a ciò che ha vissuto in passato, alle difficoltà che ha avuto. Lo sceglierei per la sua storia. E il suo percorso non è ancora finito”.

Dovesse fare un’intervista a uno sportivo, chi sceglierebbe? “Sceglierei Alessandro Del Piero perché vorrei conoscere meglio la sua storia. Sì, è vero che ho già un buon rapporto con lui, ma così potrei mostrare a tutti quanto è straordinario. Alex è una fonte di ispirazione”.

Foto: Instagram personale