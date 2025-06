Yildiz: “La Juve ha l’obbligo di giocare la Champions. Tudor? Felice che sia il nostro allenatore”

05/06/2025 | 17:25:48

Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, ha parlato dal ritiro della Nazionale turca ai microfoni di Anadolu Ajansi, toccando vari temi, dalla qualificazione in Champions League al suo rapporto con Igor Tudor.

Queste le sue parole: “Alla Juventus non ci vediamo in nessun’altra competizione che non sia la Champions League. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per raggiungerla. Perché la Juve ha l’obbligo di andare in Champions. Tudor? È una persona fantastica e, come allenatore, mi è stato molto d’aiuto. Siamo molto contenti di averlo con noi”.

Foto: sito Juventus