Yildiz: “Io falso 9? Spalletti non mi ha chiesto niente di speciale. Non c’è pressione aggiuntiva su di me”

07/12/2025 | 20:23:21

Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli: “Io falso 9? Vedremo in campo dove giocherò, naturalmente questo è uno stadio meraviglioso e cercherò di fare del mio meglio per giocare una grande gara. Il mister non mi ha chiesto niente di speciale, non c’è una pressione aggiuntiva per me”.

foto: Instagram Juventus