Yildiz: “Il mio gol è stato istintivo. Abbiamo iniziato bene la stagione, voglio fare sempre meglio”

16/09/2025 | 23:25:31

Yildiz ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio tra Juventus e Borussia Dortmund, le dichiarazioni: “Il mio gol al Borussia Dortmund ricorda quello segnato da Del Piero? Il suo è stato più bello, il mio è stato istintivo. Sono soprattutto felice per la squadra, al di là della rete. I complimenti per i gol al Borussia poi vanno fatti a Del Piero. Mi trovo molto bene in questa Juventus, spero di poter fare ottime cose insieme ai miei compagni. Mi sentivo già molto bene, abbiamo iniziato bene la stagione e sono felice di aiutare la squadra. Voglio fare sempre il meglio. Se sono stanco? Un po’ si”.

FOTO: X Juventus