Yildiz: “Ho creduto subito alla possibilità di sfondare alla Juventus. Allegri? Un grande allenatore e una gran persona”

Kenan Yildiz ha rilasciato una interessante intervista alla BILD tedesca, in cui il giovane talento ha parlato del suo trasferimento dal Bayern alla Juventus. Ecco le sue parole:

“Lasciare la Germania è stato strano, ma la Juventus mi ha presentato il miglior progetto sportivo in assoluto e i dirigenti del Bayern si sono mossi con il mio entourage in ritardo, nonostante volessero trattenermi. Ho creduto subito alla possibilità di sfondare a Torino e, dopo l’Under 19 e la Next Gen, in estate, mi hanno permesso di andare in tournée negli Stati Uniti con la prima squadra: è stato incredibile, perché ho iniziato a condividere gli allenamenti con giocatori come Chiesa e Vlahovic, che prima ammiravo soltanto in tv”.

Su Allegri: “Ho un ottimo legame con il mister, è un grande allenatore e anche una grande persona. Quando ho debuttato, per me, si è avverato un sogno: è stata un’esplosione di emozioni! Ed è speciale militare nello stesso club in cui hanno giocato dei miei idoli come Baggio, Zidane e Del Piero”.

Foto: Instagram Yildiz