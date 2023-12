Yildiz: “Grazie a tutti, bellissimo segnare all’esordio”

Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di DAZN dopo avere segnato il primo gol in campionato con la Juventus: “Sono molto contento, è stata una bella partita e una grande emozione. Il mister è un grande allenatore, abbiamo un grande rapporto anche dopo il taglio di capelli (ride ndr). Ieri in allenamento mi ha detto che avrei giocato titolare dopo il forfait di Chiesa. Non ne ero ancora sicuro ma stamattina me l’ha confermato, ed ero un po’ agitato. Stanotte ho dormito tranquillamente, ho fatto quello che so fare come al solito. I miei idoli nella Juventus sono Zidane e Del Piero, mentre nel calcio Messi e Cristiano Ronaldo. La squadra mi ha detto che devo pagargli una cena”.

Foto: Instagram Yildiz