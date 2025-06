Yildiz: “Felice per la prestazione e per la vittoria. Stiamo giocando con serietà”

22/06/2025 | 20:25:50

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Wydad Casablanca.

Queste le sue parole: “Mi sento davvero bene, sono felice per quanto fatto. Sto facendo un buon torneo e mi sta piacendo: speriamo di continuare così”.

Ora il Manchester City per il primo posto: “Sappiamo che ci aspetta una partita davvero importante, sarà importante prendere seriamente la gara così come fatto in queste uscite”.

Foto: Instagram Juventus