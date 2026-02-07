Yildiz: “Felice di aver rinnovato il mio contratto e di continuare a far parte della storia della Juve”

07/02/2026 | 16:20:17

L’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz, ha parlato in conferenza stampa a seguito del rinnovo del suo contratto. Queste le sue parole:

“Volevo ringraziare John Elkann, Comolli, la Juventus, tutti i miei compagni e i tifosi. Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto e di continuare a far parte della storia della Juventus. Sono sicuro che faremo grandi cose insieme. Amo la Juventus perché, da quando sono qui, ho sempre avuto la certezza di poter fare grandi cose, con il sostegno dei tifosi e della mia famiglia. Grazie mille e fino alla fine”.

Foto: Instagram Juventus