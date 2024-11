Yildiz: “Felice del gol e della vittoria. Una dedica? Per Del Piero”

Kenan Yildiz è stato premiato come migliore in campo del derby della Mole.

L’esterno offensivo turco ha parlato a Dazn a fine gara: “Un altro premio? Ottimo, va bene come decorazioni a casa. Cambiaso? E’ un giocatore molto talentuoso, sia in difesa che in attacco. Ha dei piedi pazzeschi, averlo in campo è quel qualcosa in più che serve”.

Il gol è dedicato a Del Piero, vista l’esultanza? “Sì, il gol è per lui. Buon compleanno e grazie per tutto”.

Foto: sito Juventus