Yildiz: “Devo dare il 100% perchè Theo è fortissimo. Leao è un grande giocatore”

A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita ha parlato ai microfoni di DAZN Kenan Yildiz:

Come hai preparato il match? Qualcosa di speciale su Theo? “Ho preparato questa partita come tutte le altre, devo dare il cento per cento perché Theo Hernandez è fortissimo. Spero vada bene oggi”.

Hai il numero 10 così come Leao. Che ne pensi? “Il 10 è un grande numero, io devo fare sempre del mio meglio. Leao è un grande giocatore, molto grande”.

Foto: Instagram Juventus