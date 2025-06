Yildiz: “Del Piero? Ognuno ha la sua storia. Restare alla Juve per tutta la vita sarebbe un sogno”

26/06/2025 | 10:28:35

Kenan Yildiz continua a prendersi la scena in casa Juventus. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante turco ha parlato del peso della maglia numero dieci, lo stesso indossato da Alessandro Del Piero, ma senza forzare paragoni: “Non guardo i numeri né gli altri, io voglio solo creare la mia storia. Ho studiato molto Del Piero, so cosa ha fatto, ma siamo due persone diverse: ognuno ha il suo percorso.” Un percorso che, per Del Piero, si è svolto tutto con la maglia bianconera. E Yildiz, pur cauto, ammette che quella continuità sarebbe un sogno anche per lui: “Ripeto, ognuno di noi ha la sua storia e il suo cammino. Restare tutta la vita alla Juventus per me sarebbe un sogno, ma nel calcio non puoi mai sapere cosa può succedere. Preferisco godermi il presente senza pensare troppo al futuro.”

Foto: Instagram Juventus