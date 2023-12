Yildiz colpisce, 1-0 Juve a Frosinone dopo 45′. KO Alex Sandro e Lirola

Si è appena conclusa la prima frazione di gioco tra Frosinone e Juventus. Allo stadio Stirpe, i bianconeri passano in vantaggio grazie al gran gol di Yildiz al 12 minuto. Infortunio per Alex Sandro, fermato da un problema alla coscia destra. Al suo posto Federico Gatti, che gioca la sua prima partita da ex in carriera. Infortunio anche per il difensore del Frosinone Pol Lirola, uscito al 30′ dopo aver sentito dolore in seguito ad un recupero su Milik.

Foto: Instagram Juventus