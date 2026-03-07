Yildiz: “Buona prova, felice per il gol e la vittoria. Punta centrale? Gioco dove mi chiede il mister”

07/03/2026 | 23:01:46

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Pisa per 4-0. Queste le sue parole: “Stasera abbiamo giocato bene ed è arrivata la vittoria. Le ultime partite abbiamo giocato molto bene ma non siamo riusciti a vincere. Sono contento per la squadra e spero che continueremo così su questa strada.”

Ti piace questo ruolo centrale:? “Io sono qui per la squadra. Quando il mister mi dice gioca al centro lo faccio, a sinistra faccio uguale. Sono qui per fare bene in campo. Oggi i colpi mi hanno fatto un po’male soprattutto quello in testa.”

Foto: sito Juve