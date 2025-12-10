Yildiz: “Buona partita, io sto dando il 100%. La sconfitta di Napoli ci ha fatto male”

10/12/2025 | 23:18:34

Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita. Posso dire anche nel primo tempo, abbiamo fatto bene ma è mancato solo il goal. Ma il secondo tempo abbiamo giocato con cattiveria, abbiamo fatto un buon secondo tempo. Sì certo, questa vittoria è sempre per la squadra. Anche nel primo tempo quando ho avuto quell’occasione da gol potevo fare anche un assista a David, ma non l’ho visto. Bene che lui ha fatto un altro goal dopo. La sconfitta di Napoli ci ha fatto male, ma abbiamo fatto buoni allenamenti, siamo stati concentrati e abbiamo fatto una buona partita oggi. Adesso facciamo una buona partita anche la prossima. Cosa faccio in allenamento? Non lo so, io faccio allenamento, e faccio sempre 100% in allenamento perché questo è importante per la squadra e anche per me per crescere. Questo è l’ideale per la partita”.

foto x juve