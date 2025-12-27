Yildiz: “Buon secondo tempo, ora dobbiamo vincere anche le prossime tre partite”

27/12/2025 | 23:18:55

Yildiz ha parlato a Sky dopo la vittoria di Pisa: “Questa vittoria è importante per noi. Perché adesso abbiamo altre tre partite in cui dobbiamo vincere al 100%. Dobbiamo dare il massimo in allenamento. Oggi è stato molto molto importante, abbiamo visto il primo tempo dove è stato molto difficile giocare con loro. Lauren ha fatto un buon primo tempo e nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Sono molto contento per la squadra e anche per Pierre che ha fatto una grande partita. Il Pisa come ha detto è stato bravo ma una partita dura 90 minuti. I primi 45 minuti non abbiamo fatto bene, ma nel secondo tempo abbiamo avuto un buon atteggiamento, un po’ di aggressività e abbiamo fatto un buon secondo tempo”.

foto: Instagram Juventus