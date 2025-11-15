Yildiz: “Avrei dovuto segnare almeno due gol, chiedo scusa. La Spagna? I migliori al mondo”

15/11/2025 | 21:22:21

La Turchia ha battuto 2-0 la Bulgaria, blindando il secondo posto e i playoff. Kenan Yildiz, talento della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita: “La Bulgaria ha giocato molto bene, abbiamo fatto loro i complimenti alla fine della partita perché ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo giocato bene come squadra. Il terreno era scivoloso, era difficile per noi. Abbiamo vinto con un’ottima prestazione. Cercheremo di fare ancora meglio nelle prossime partite. Abbiamo avuto innumerevoli occasioni. Avrei dovuto segnare almeno due gol. Chiedo scusa per non esserci riuscito. La Spagna è attualmente la migliore nazionale al mondo, sono al primo posto. Faremo tutto il possibile e, se dio vuole, otterremo un buon risultato lì”.

Foto: Instagram personale