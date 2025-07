Yildiz: “Abbiamo fatto una buona partita, ma il Real è incredibile”

01/07/2025 | 23:30:04

Kenan Yildiz, fantasista della Juventus, ha parlato a Dazn nel post partita della sconfitta con il Real Madrid: “Abbiamo lavorato tanto, ci siamo allenati bene. Abbiamo fatto una buona partita, ma anche il Real Madrid è incredibile. Real favorito per la vittoria finale? Non lo so. Hanno il potenziale per vincere, ma vediamo: ci sono anche grandi squadre”.

foto: Instagram Juventus