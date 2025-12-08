Yildiz: “A Napoli non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Stiamo lavorando per migliorare”

08/12/2025 | 17:21:11

Kenan Yildiz, intervenuto su Instagram, ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Napoli: “Non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo ieri, ma stiamo lavorando duramente per migliorare. Durante il processo abbiamo bisogno del tuo supporto e li ringraziamo per questo”, ha scritto il numero 10 della Juventus dopo il ko del Maradona. In conferenza stampa, Spalletti ha commentato così la prova di Yildiz da falso 9. “Si può fare meglio, di questo sono sicuro. Si può e si deve: Yildiz può fare di più”.

foto: Instagram Juventus