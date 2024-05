Yildirim insiste per Mourinho: “Faremo tutto quello che vuole per portarlo al Fenerbahce”

Il Fenerbahce insiste per José Mourinho. Il candidato alla presidenza Yildirim ha dichiarato di aver parlato al telefono con Mourinho prima della partita tra Fenerbahçe e Istanbulspor: “Mi ha detto di aver visto la partita. Probabilmente ha assistito anche al derby tra Galatasaray e Fenerbahce. Faremo quello che vuole, proveremo a chiudere per gli acquisti che vuole lui. Non c’è nessun problema di soldi. Il nostro club ha sempre soldi”.

