Yerry Mina: “Lukaku l’avversario più tosto. Spero torni presto. Kean? Sarà una bella sfida”
21/08/2025 | 14:00:46
Il difensore del Cagliari, Yerry Mina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sugli attaccanti più difficili e tosti da marcare in Serie A.
Le parole del colombiano: “L’attaccante più difficile? Lukaku. Mi piace giocare contro di lui, ogni volta è una battaglia. Spero torni presto”.
La prima in campionato contro la Fiorentina di Kean: “Ci ho giocato insieme all’Everton. Forte e brava persona. Sarà una bella partita. Ma temo Dodò, scambieremo la maglia”.
Sul rigorista della squadra: “Chi li calcerà? Io. Ma tanti calciano bene. Deciderà il mister”.
Foto: sito Cagliari