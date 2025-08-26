Yeremy Pino sbarca in Premier: il Crystal Palace lo strappa al Villarreal per 30 milioni

26/08/2025 | 23:05:05

Come riportato da Marca, il Villarreal ha trovato l’accordo con il Crystal Palace per la cessione di Yeremy Pino, sarà l’esterno a prendere il posto di Eze. L’esterno offensivo vola in Premier League per circa 30 milioni di euro. Con le cessioni di Baena, Barry e ora Pino, le entrate complessive sfiorano i 120 milioni di euro per gli spagnoli che ora avranno un bel tesoretto da reinvestire sul mercato.

FOTO: X